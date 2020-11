Fondo: Pellegrino, De Fabiani e Laurent partiti per la Finlandia. Al Ruka Nordic in gara con sette atleti

I convocati del direttore tecnico Marco Selle si recheranno a Muonio, dove prepareranno fino a lunedì 23 novembre l'esordio in Coppa dl mondo previsto dal 27 al 29 novembre con il Ruka Nordic, dove si disputeranno una sprint in tecnica classica, una 10 km femminile e una 15 km maschile sempre in alternato e una 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica libera.

Ma il terzetto on rimarrà solo a lungo, perchè settimana prossima verrà raggiunto da altre tre compagni di squadra: "Si uniranno Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Lucia Scardoni, e direttamente a Ruka arriverà anche Anna Comarella - conferma il direttore tecnico Marco Selle -. Il gruppo sarà composto da sette atleti, nei prossimi giorni attendiamo la decisione della Federazione Internazionale circa il recupero della tappa successiva di Lillehammer che è stata posticipata. Potrebbero decidere di rimanere a Ruka, seguiamo l'evoluzione della vicenda".