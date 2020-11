l calendario 2021 dello sci velocità: dieci gare di Cdm in quattro località, Mondiali a Vars

La Federazione Internazionale dello Sci ha programmato le date della prossima stagione di competizioni dello sci velocità, che tengono naturalmente conto delle difficoltà legate alla pandemia, tanto da concentrare le gare nel minor numero di località possibili, per limitare i rischi. Sono così appena quattro le sedi delle competizioni, che però ospiteranno un totale di dieci appuntamenti fra Gavernie-Gèdre (Fra), Vars (Fra), Grand Valira (And) e Idre (Sve), il tutto racchiuso fra gennaio e marzo. A Vars si assgeneranno anche i titoli mondiali dal 26 al 28 gennaio 2021. Il calendario verrà ufficializzato definitivamente nelle prossime settimane.



Ma ecco il quadro completo delle prove di Cdm:

Ven. 22/01/21 - Gara-1 maschile e femminile Gavarnie-Gèdre (Fra)

Sab. 23/01/21 - Gara-2 maschile e femminile Gavarnie-Gèdre (Fra)

Dom. 24/01/21 - Gara-3 maschile e femminile Gavarnie-Gèdre (Fra)

Da mar. 26/01/21 a gio. 28/01/21 - MONDIALI Vars (Fra)

Sab. 30/01/21 - Gara-1 maschile e femminile Vars (Fra)

Dom. 31/01/21 - Gara-2 maschile e femminile Vars (Fra)

Mer. 03/03/21 - Gara-2 maschile e femminile Grand Valira (And)

Gio. 04/03/21 - Gara-2 maschile e femminile Grand Valira (And)

Gio. 11/03/21 - Gara-1 maschile e femminile Idre (Sve)

Ven. 12/03/21 - Gara-1 maschile e femminile Idre (Sve)

Sab. 13/03/21 - Gara-1 maschile e femminile Idre (Sve)