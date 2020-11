Fondo: Cancellata la partenza di Pellegrino e De Fabiani per l'allenamento di Muonio

E' stato cancellato il viaggio al Nord di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che sarebbero dovuti partire giovedì 5 novembre con destinazione Muonio, in Finlandia per cominciare la marcia di avvicinamento verso l'esordio in Coppa del mondo del 27-29 novembre con le tre gare in programma del Ruka Nordic. I due valdostani proseguiranno la preparazione in Italia. Un duo di Coppa del mondo composto da Maicol Rastelli e Lucia Scardoni è in viaggio invece verso Davos, in Svizzera, dove rimarrà fino a venerdì 6 novembre con l'allenatore Stefano Saracco.



Livigno (So) ospita la squadra di Milano-Cortina 2026 da martedì 3 a giovedì 12 novembre, il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Cristina Franchi, Cristina Pittin, Nicole MOnsorno, Paolo Ventura, Simone Da Prà, Davide Graz, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Luca Dal Fabbro, Martina Di Centa, Valentina Maj, Mattia Armellini, Giovanni Ticcò, Francesco Manzoni, Michele Gasperi e Martin Coradazzi, accompagnati dai tecnici Fulvio Scola, Simone Paredi e Stefano Zampieri.