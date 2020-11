Sci alpino: training e test per gli atleti Asiva

Doppio impegno per la squadra di sci alpino del Comitato Asiva, in raduno sciistico a Breiol Cervinia da oggi martedì 3 a giovedì 5 novembre e, venerdì 6, nei test atletici al Centro Move Different di Saint-Christophe.

Gli allenatori Luca Liore, Peter Angster, Michele Landini e Henri Battilani, e il preparatore Piero Cassius, saranno al lavoro con Nadine Brunet (Sc Aosta), Carole Agnelli, Héloïse Edifizi (Club de Ski), Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino), Alice Calaba (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; le Aggregate Anna Cecilia Bianco, Margherita Sala (Sc Gressoney MR) e l’Osservata Alessia Vaglio (Sc Crammont MB); Benjamin Alliod (Cse), Emile Boniface (Sc Chamolé), Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB), gli Aggregati Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas), Filippo Segala (Sc Chamolé), Lorenzo Stirano (Sc Aosta).