Ciclismo: Mondiali Xce, Gaia Tormena seconda per un millimetro

Seconda sul podio per un millimetro di copertone. E' accaduto ieri a Gaia Tormena, la valdostana campionessa del team ciclistico Gs Lupi VdA, che a Leuven, in Belgio, ha corso il Campionato Mondiale Xce: ha vinto la francese Isaure Medde ma l'argento per Gaia è arrivato dopo ripetuti fotofinish perchè al traguardo Medde e Tornema sembravano proprio essere arrivate ex aequo, invece la tecnologia ha accerto che la ciclista d'Oltralpe ha 'battuto' la due volte campionessa europea per un esatto millimetro.

Gaia Tormena era arrivata in finale completando i quarti al secondo posto e al primo in semifinale. La finale è stata dominata dalla valdostana, sino a quando nell'ultimo corto rettilineo la Madde è riuscita nello sprint.