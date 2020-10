Sci nordico: Oggi i test funzionali per la squadra Asiva

Torna alla Technos Medica di Saint-Christophe la squadra Asiva, gli Aggregati e il gruppo del Progetto Under23 di fondo oggi sabato 24 ottobre, per i test funzionali.

Con gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari, i preparatori atletici Enrico Testolin e Michel Bionaz e il responsabile del Progetto Children e Under 23, Paolo Riva, a sottoporsi ai test sono Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Virginia Cena, Federico Bonino, Simone Gemelli, Andrea Gradizzi (Gs Godioz); gli Aggregati Nicole Manella (Pol. Pollein), Annet Alliod (Sc St-Barthélemy), Nikita Borettaz (Sc Gran Paradiso), Gerome Garin (Sc Valgrisenche), Nicola Zanon (Sc Amis de Verrayes), Javier Ducret (Sc Dink) e per il Progetto Under 23, Alessandro Longo (Sc Drink).