GIRO D'ITALIA: Černý, fuga per la vittoria

Josef Černý (CCC Team) ha vinto in solitaria la tappa 19, il cui percorso originale da Morbegno ad Asti è stato accorciato da 258 a 124 km.

Il corridore ceco è andato in fuga con altri attaccanti dopo il km 0 di Abbiategrasso, per staccare i compagni di fuga nel finale e imporsi in solitaria ad Asti. Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) e Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) hanno completato il podio mentre Wilco Kelderman (Team Sunweb) ha conservato la Maglia Rosa alla vigilia dell'ultimo weekend del Giro d'Italia con la tripla scalata a Sestriere e la crono finale di Milano.



LE PILLOLE STATISTICHE

Prima vittoria al Giro d'Italia per Josef Cerny: è la 9^ vittoria per la Repubblica Ceca, la prima dalla 19^ tappa del 2012, quando Roman Kreuziger vinse all’Alpe di Pampeago.

Con la 9^ vittoria di tappa, la Repubblica Ceca raggiunge la Svezia al 17° posto di tutti i tempi.

Primo podio per Jacopo Mosca (3°).

19^ tappa: Solo un atleta olandese nella storia del Giro d'Italia era stato al comando della generale oltre la 18^ tappa: Tom Dumoulin, quando prese la Maglia Rosa nell’ultima frazione del 2017, la 21^, con cui si aggiudicò la Corsa Rosa (cronometro Monza-Milano).

RISULTATO DI TAPPA

1 - Josef Černý (CCC Team) - 124 km in 2h30'40", media 49.381 km/h

2 - Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling Team) a 18"

3 - Jacopo Mosca (Trek - Segafredo) a 26”



CLASSIFICA GENERALE

1 - Wilco Kelderman (Team Sunweb)

2 - Jai Hindley (Team Sunweb) a 12”

3 - Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) a 15”

4 - Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) a 1'19"

5 - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) at 2'16" MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Wilco Kelderman (Team Sunweb)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - Wilco Kelderman (Team Sunweb) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Arnaud Démare (Groupama - FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Jai Hindley (Team Sunweb)

DATI MONITORATI OGGI I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. I dati sono disponibili a questo link.





Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup, ha seguito le fasi finali della tappa. Qui applaude il passaggio dei corridori a Masio, suo paese natale

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Josef Černý: "Ho vinto una tappa del Giro d'Italia! È stato fantastico alzare le braccia al cielo sul traguardo. Mi rende davvero felice. Mi sono divertito durante la fuga, è stata un po' una lotteria. Sono contento di avere ancora buone gambe dopo lo Stelvio. Che bello vincere al Giro!".



La Maglia Rosa Wilco Kelderman: "È stato bello correre con la Maglia Rosa. Sono contento della decisione di accorciare la tappa. Oggi è stata una buona giornata per recuperare. Domani dovrò seguire i corridori del Team Ineos Grenadiers. Hanno dimostrato di essere forti ma la tappa di domani non è così dura come quella di ieri. Sarà un grande giorno, darò tutto".



La Maglia Ciclamino Arnaud Démare: "Dopo quattro vittorie in questo Giro il nostro obiettivo oggi era difendere la Maglia Ciclamino. Non volevamo correre nessun rischio. La fuga è andata quando il team Bora - Hansgrohe ha smesso di tirare in gruppo. Questo risultato ci va bene per la Classifica a Punti".



LA TAPPA DI DOMANI



Ritrovo di partenza:

h 9.40 Piazza Duomo - Alba (CN)

Incolonnamento e sfilata cittadina:

h 11.00



Percorso

Tappa alpina di oltre 3500 m di dislivello. Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura per strade mediamente ampie e rettilinee si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si passa sul traguardo). Discesa fino a Cesana Torinese per risalire a Sestriere attraverso Sauze di Cesana. Si passa quindi sul traguardo con l’assegnazione di un GPM. Nuova discesa su Cesana Torinese per un secondo giro di circuito e arrivo in salita a Sestriere.



Ultimi km

Ultimi chilometri tutti sulla sp.215 con carreggiata di media ampiezza e ben pavimentata. Da segnalare una breve galleria (100 m) in località Grangesises e una piccola rotatoria ai 300 m dall’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 250 m su asfalto largo 7 m.



COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 20 del Giro d'Italia sono disponibili a questo link.