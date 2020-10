MEMORIAL FOSSON: Il protocollo Fisi rimette in moto lo staff

La pubblicazione del protocollo e la comunicazione Fisi che ha dato il via libera alla ripresa delle competizioni hanno rimesso in moto la macchina, tornata al lavoro per allestire l’evento, ben consapevole che tutto è in continua evoluzione e che di certezze continuano a non essercene.

L’evento a squadre, che apre la stagione dei Ragazzi e degli Allievi dello sci alpino, è in programma a Pila (Valle d’Aosta) dall’11 al 13 dicembre, una settimana prima rispetto agli ultimi anni, ma soprattutto inserita in calendario nel fine settimana per evirare di entrare in conflitto con i programmi scolastici già in bilico per la pandemia.

Al momento le tre giornate di gara sono strutturate con lo stesso programma degli anni passati, in attesa di sviluppi. Sarà senza dubbio un’edizione particolare; sarà richiesta la collaborazione di tutti i presenti per rispettare le norme dei Dpcm e le regole del protocollo Fisi.

Il memorial Fosson di Pila vuole essere l’evento della ripartenza per queste categorie che non gareggiano da marzo e che in pochi giorni si sono visti annullare i Campionati Italiani e le Finali del Pinocchio sugli Sci. I migliori Allievi e Ragazzi d’Italia nella scorsa stagione hanno avuto solo due confronti nazionali: il memorial Fosson e l’Alpe Cimbra Cup, ex trofeo Topolino.

In questa fase non è prevista alcuna riduzione dei numeri. Trattandosi di gara a squadre, il comitato organizzatore darà priorità assoluta alle società che schiereranno formazioni complete o appena sotto il numero massimo di 12 concorrenti (3 per categoria). Una regole che era già allo studio prima della pandemia Covid-19 e che a maggior ragione verrà applicata in questo delicato momento.