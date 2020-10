GIRO D'ITALIA: Rivoluzione Giro

Jai Hindley (Team Sunweb) ha ottenuto la sua prima vittoria in un grande giro nella tappa regina del 103^ Giro d'Italia, imponendosi davanti a Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers). I due si erano avvantaggiati insieme a Rohan Dennis, primo a transitare sulla Cima Coppi, per poi restare da soli all'attacco della salita finale quando l'australiano del Team Ineos Grenadiers ha esaurito la sua azione in supporto al compagno di squadra Geoghegan Hart. L'ex leader della generale Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), che aveva perso le ruote dei migliori sulle rampe dello Stelvio, lascia la Maglia Rosa dopo quindici giorni, che passa sulle spalle di Wilco Kelderman. L'olandese precede in classifica il vincitore di oggi, Jai Hindley, e Geoghegan Hart, racchiusi in appena 15 secondi.

LE PILLOLE STATISTICHE