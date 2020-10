Trail: Giuditta Turini campionessa italiana Fidal

E' l'atleta gressonara Giuditta Turini la nuova campionessa italiana Fidal di trail. Giuditta è giunta seconda all'Ultra Trail Lago d'Orta, gara da 60 chilometri con 3.800 metri di dislivello positivo e fondamentale per il punteggio necessario alla conquista del titolo. La valdostana è stata battuta da Julia Kessler, giunta al traguardo otto minuti prima di Turini.

Valle d'Aosta tra i protagonisti del podio anche in campo maschile, con Davide Cheraz giunto terzo: gradino più alto per Andreas Reiter e secondo posto ottenuto da Riccardo Montani. Tra gli altri valdostani in gara, Gianluca Borrione è giunto 19esimo ed Erik Pinet 36esimo.