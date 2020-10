Atleta dell'Anno 2020, Federica Brignone e Dorothea Wierer sono le finaliste

Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di "Atleta del secolo" nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della FISI, è tempo di scegliere l'Atleta dell'Anno 2020, che verrà annunciato nel corso di Skipass a ModenaFiere (29 ottobre-1 novembre). Della rosa iniziale di candidati che ha portato ad una prima fase di votazioni, sono rimasti in lizza solamente due nomi: si tratta di Federica Brignone (prima italiana nella storia a vincere la Coppa del mondo femminile di sci alpino) e Dorothea Wierer (regina per il secondo anno di fila della Coppa del mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d'oro e quattro medaglie complessive).



Come nella precedente occasione, la seconda e decisiva votazione si svolgerà (anche questa volta è concesso un unico voto a testa, i voti plurimi verranno automaticamente riconosciuti dal sistema ed annullati) all'indirizzo mail atletafisi@fisi.org fino alle ore 12 di mercoledì 28 ottobre. La proclamazione del vincitore è prevista nella giornata di sabato 31 ottobre.



L'albo d'oro completo ATLETA DELL'ANNO:

2019 - Dorothea Wierer (biathlon)

2018 - Sofia Goggia (sci alpino)

2017 - Sofia Goggia (sci alpino)

2016 - Federico Pellegrino (sci di fondo)

2015 - Alessandro Pittin (combinata nordica)

2014 - Armin Zoeggeler (slittino)

2013 - Dominik Paris (sci alpino) e Christof Innerhofer (sci alpino)

2012 - Cristian Deville (sci alpino)

2011 - Christof Innerhofer (sci alpino)

2010 - Giuliano Razzoli (sci alpino)

2009 - Arianna Follis (sci di fondo)

2008 - Denise Karbon (sci alpino)

2007 - Manfred Moelgg (sci alpino)

2006 - Giorgio Di Centa (sci di fondo)

2005 - Pietro Piller Cottrer (sci di fondo)

2004 - Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2003 - Karen Putzer (sci alpino)

2002 - Daniela Ceccarelli (sci alpino) e Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2001 - Isolde Kostner (sci alpino)

2000 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1999 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1998 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1997 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1996 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1995 - Alberto Tomba (sci alpino) e Silvio Fauner (sci di fondo)

1994 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1993 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1992 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1991 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1990 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1989 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1988 - Alberto Tomba (sci alpino)

1987 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)

1986 - Michael Mair (sci alpino)

1985 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)