Ciclismo: Gaia Tormena ai Campionati Mondiali Xce di Leuven

Dopo la positiva e convincente difesa della maglia di campionessa europea, venerdì scorso, Gaia Tormena è attesa, domenica 25, alla riconferma nel Campionato Mondiali Xc Eliminatori, in programma a Leuven (Belgio).

Unica azzurra in gara, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta) sarà in ritiro nella cittadina belga, accompagnata dal meccani Claudio Conte. Il programma di domenica: dalle 15.15 gli ottavi di finale Donne; alle 15.45 i quarti e, alle 16.15, semifinali; alle 16,45 la Small finale e, dalle 17, la finale per assegnare la maglia iridata.

Strada

Buone prove per i tre valdostani al via, domenica, del 1° Trofeo Comune Di Trontano (Verbania), cronoscalata di 4,600 km.

Negli Esordienti primo anno, ottimo quinto posto di Kristian Blanc (Xco Project; 14’18”3), con un ritardo di 1’28”0 dal vincitore, il lombardo Matteo Turconi (Bustese; 12’50”3). Nelle Esordienti Donne, nonostante un salto di catena ai meno mille metri dal traguardo, buon 14° posto di Chantal Cuaz (Orange Bike Team; 17’28”4), gara vinta dalla lombarda Giada Martinoli (Ju Green; 15’09”1). Infine, negli Allievi, successo di Gabriel Musizza (11’09”3); 15° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; 13’07”4).