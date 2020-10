Sport invernali: Brignone e Origone in lizza per l’Atleta dell’anno Fisi

In archivio da poco più di una settimana l’Atleta del secolo (vinto da Alberto Tomba davanti a Gustav Thoeni, parte la corsa alla corona di Atleta dell’anno Fisi.

Sette in candidati in lizza: Federica Brignone (Cs Carabinieri; prima italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo femminile di sci alpino), Roland Fischnaller (vincitore della Coppa del mondo generale di parallelo), Michela Moioli (Cse; dominatrice dello Snowboardcross femminile per la terza volta in carriera), Dorothea Wierer (regina per il secondo anno di fila della Coppa del Mondo femminile di Biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d’oro e quattro medaglie complessive), Simone Origone (nella foto, Sc Azzurri del Cervino; a segno per la 12sima volta nella Coppa del Mondo di Sci velocità), Robert Antonioli (Cse; irraggiungibile nella Coppa del Mondo di Scialpinismo), Evelyn Lanthaler e il doppio Patrick Pigneter e Florian Clara (numeri 1 nello slittino su pista naturale).

Due distinti momenti di votazione: nella prima fase è possibile esprimere la propria preferenza (un voto a testa, i voti plurimi saranno automaticamente riconosciuti dal sistema e annullati) all’indirizzo mail atletafisi@fisi.org fino alle 12 di mercoledì 21 ottobre, quando verranno annunciati i due finalisti. Da quel momento partirà una nuova votazione (sempre con un solo voto a disposizione), che si chiuderà mercoledì 28 ottobre, alle 12.