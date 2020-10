Biathlon: Nicolò Betemps entra nel Gruppo Sportivo Polizia di Stato

Deu cinque atleti FISI arruolati nel Gruppo Sportivo della Polizia di Stato due corrono nel team di biathlon e si tratta di Marco Barale e Nicolò Betemps, entrambi della nazionale Juniores e Giovani che ha vinto lo scorso anno la medaglia d’oro nella staffetta mista dei Giochi Olimpici Giovanili.

Nelle squadre di sci alpino corrono invece Marco Abbruzzese (Gruppo Osservati) e Gian Maria Illariuzzi (Gruppo Osservati), così come Sofia Belingheri nel team di Coppa del mondo di snowboardcross femminile.

Nicolò Bétemps è uno dei volti nuovi della nazionale juniores di biathlon, alla quale è arrivato dopo una stagione da grande protagonista. Ha ha vissuto un 2019/20 ricco di soddisfazioni, vincendo un oro e un argento ai Campionati Italiani e raggiungendo l’obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi Giovanili, nelle quali ha vinto l’oro in staffetta con Martina Trabucchi, Linda Zingerle e Marco Barale.



Nato a Bionaz nel 2003 e cresciuto nello sci club locale, è cugino di Michael Durand, classe ’97 dell’Esercito, che vede come esempio da seguire, così come Didier Bionaz, il 2000 che ha già esordito in nazionale. Il valdostano, però, preferisce per il momento tenere i piedi ben saldi a terra, ma ha una determinazione che non passa inosservata, così come la voglia di migliorarsi sempre e non accontentarsi di quanto fatto.