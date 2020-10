GIRO D'ITALIA: Diego Ulissi centra il bis

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) ha bissato il successo ottenuto nella seconda tappa ad Agrigento, imponendosi in uno sprint ristretto sul traguardo di Monselice dove ha preceduto la Maglia Rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe). Con l'abbuono del secondo posto (6") il corridore portoghese ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale alla vigilia dei 34,1 km contro il tempo della Conegliano - Valdobbiadene (Prosecco Superiore Wine Stage) TISSOT ITT di domani. Jonathan Dibben (Lotto Soudal) sarà il primo corridore a partire alle 13:00. La Maglia Rosa Joao Almeida partirà per ultimo alle 15:52.

LE PILLOLE STATISTICHE

Ottava vittoria di tappa al Giro per Diego Ulissi: eguaglia Marco Pantani e Vito Taccone al 40° posto di tutti i tempi.

Joao Almeida eguaglia il numero di maglie Rose ottenute a meno di 23 anni d’età di Eddy Merckx e Damiano Cunego, 11.

Secondo podio di tappa al Giro per Patrick Konrad (3°) dopo il secondo posto di Camigliatello Silano.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Diego Ulissi (UAE Team Emirates) - 192 km in 4h22'18", media 43.919 km/h

2 - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) s.t.

3 - Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step)

2 - Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 40”

3 - Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) a 49”

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Arnaud Démare (Groupama - FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Arnaud Démare (Groupama - FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step), indossata da Jai Hindley (Team Sunweb)



La premiazione della Maglia Rosa alla presenza di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto e Giorgia Bedin, Sindaco di Monselice.

DATI MONITORATI OGGI

I dati forniti da Velon raccontano la tappa attraverso dati dispositivi per il monitoraggio in tempo reale. I dati sono disponibili a questo link.



CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Diego Ulissi: "La fiducia e la serenità che mi ha dato il successo ottenuto nella seconda tappa mi hanno aiutato a conquistare la vittoria oggi. In un Giro d'Italia ci sono giorni buoni e altri difficili. Ieri ho sofferto il freddo. Il tracciato di oggi mi piaceva molto ma sapevo che non dovevo arrivare in volata con sprinters come Sagan e Démare. Per questo motivo abbiamo accelerato ai piedi dell'ultima salita con Valerio Conti. C'era un po' di vento contrario lungo il rettilineo finale ma ho fatto un ottimo sprint grazie anche al gran lavoro di rifinitura di McNulty."



La Maglia Rosa João Almeida: “Conoscevo bene le strade e gli strappi degli ultimi 30 km. Adesso non vedo l'ora che arrivi domani. Non ho mai fatto una cronometro così lunga ma sono entusiasta all'idea di partire per ultimo. Se sarò in una buona giornata potrei riuscire a tenere la Maglia Rosa. In caso contrario, perderò un po' di tempo rispetto agli altri contendenti della generale."



La Maglia Azzurra Ruben Guerreiro: "È stata una buona giornata in ottica Maglia Azzurra ma non per la tappa. Volevo vincere. In un piccolo gruppo posso sprintare ma non ero in una buona posizione e non ho disputato la volata. Non si puo' avere tutto. Sono sicuro che domani Joao Almeida manterrà la Maglia Rosa. È un ottimo corridore a cronometro e ha tutto il nostro Paese a tifare per lui ".



La Maglia Ciclamino Arnaud Démare: "Questo risultato è come un pareggio tra me e Peter Sagan per la Classifica a Punti, anzi forse va meglio a me che a lui. Le due salite nel finale erano molto dure, nel tratto in pianura prima dell'arrivo siamo andati a tutta ma non è bastato per raggiungere il gruppo davanti".





LA TAPPA DI DOMANI



Tappa 14 - CONEGLIANO-VALDOBBIADENE (Prosecco Superiore Wine Stage) - TISSOT ITT - 34km

Tappa a cronometro molto impegnativa sullo sfondo dei vigneti del Prosecco. La tappa è lunga 34.1 km impegnativi, con un GPM dopo soli 7 km circa con pendenze fino al 19% (Muro di Ca’ del Poggio). La parte successiva è tutto un continuo di saliscendi e serpeggiamenti tra le colline, su strade mediamente ristrette dal fondo in ottimo stato.



Ultimi KM

Ultimi 3 km in discesa fino ai 400 m dall’arrivo. Ai 750 m curva impegnativa a sinistra seguita ai 500 (ancora in discesa) da una curva a destra che con la successiva ai 400 m immette nel rettilineo finale di 300 m al 5.5%, su asfalto di larghezza 6 m.



COPERTURA TV

I palinsesti della Tappa 14 del Giro d'Italia sono disponibili a questo link.