Mtb: Pesse e Agostinacchio campioni Europei con la Team relay a Monte Tamaro

Prestazione esemplare del sestetto azzurro – squadra che schierava Nicole Pesse e Filippo Agostinacchio - questo pomeriggio giovedì 15 ottobre, che mette al collo la medaglia d’oro della Team relay dei Campionati Europei di Montainbike, Cross country, manifestazione che ha avuto il battesimo oggi a Monte Tamaro (Monteceneri; Svizzera).

Stessa squadra che sette giorni prima ha conquistato l’argento ai Mondiali di Leolang, in Austria, quest’oggi a sfidare sul tracciato di 4,2 kim le grandi favorite, Francia e Svizzera. Al lancio Luca Braidot, che si presenta primo a 400 metri dal cambio ma, proprio in quel frangente, buca, ma passa il testimone in quarta posizione, nel gruppo di testa.

Seconda frazione affidata a Eva Lechner, unica donna nel tracciato; è comunque buona la prestazione dell’altoatesina, che accumula si ritardo, ma cambia ottava. Il terzo segmento è affidato a Filippo Agostinacchio (Scott Italia Libarna) che come sul percorso iridato, dà fondo a tutte le energia e inizia a recuperare il gap; l’aostano recupera due posizioni e transita sesto, ma il terzetto Svizzera, Germania e Repubblica Ceca nel mirino - e lascia l’incombenza a Nicole Pesse (Rdr Italia Factory Team). Pesse ha un ottimo ritmo e la sua fatica premia la compagine azzurra: altre due posizioni recuperate, a soli tre secondo dagli elvetici, e quinta frazione che vede impegnata Marika Tovo. La vicentina emula le gesta dei due valdostani e recupera altre due posizioni, lasciando la frazione decisiva a Juri Zanotti.

Il lecchese è protagonista di un parziale da autentico fuoriclasse; ben presto aggancia alla Danimarca (che aveva schierato tre uomini nelle prime tre frazioni, accumulando 3’ di vantaggio e poco meno di due all’ultimo passaggio di testimne) e si invola verso la medaglia d’oro, non perdendo un centimetro nei confronti del neo Campione del Mondo, il transalpino Jordan Sarrou.

Azzurri sul gradino alto del podio con il tempo complessivo di 1h 34’24”, a precedere, di 21”, la Francia, con bronzo alla Svizzera. Domani, seconda giornata del programma ticinese; dalle 14.30 le qualifiche e, dalle 16.30, le finali dell’Xc Eliminator, con grande favorita Gaia Tormena