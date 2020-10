Sci: Federica Brignone nuovamente in corsa per l'Atleta dell'Anno

Assegnato ad Alberto Tomba il riconoscimento di "Atleta del secolo" nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita della FISI, è tempo di scegliere l'Atleta dell'Anno 2020, che verrà annunciato nel corso di Skipass a ModenaFiere (29 ottobre-1 novembre).

In lizza sette candidati: Federica Brignone (prima italiana nella storia a vincere la Coppa del mondo femminile di sci alpino), Roland Fischnaller (vincitore della Coppa del mondo generale di parallelo), Michela Moioli (dominatrice dello snowboardcross femminile per la terza volta in carriera), Dorothea Wierer (regina per il secondo anno di fila della Coppa del mondo femminile di biathlon e protagonista ai Mondiali di Anterselva con due medaglie d'oro e quattro medaglie complessive), Simone Origone (a segno per la 12sima volta nella Coppa del mondo di sci velocità), Robert Antonioli (irraggiungibile nella Coppa del mondo di sci alpinismo), Evelyn Lanthaler e il doppio Patrick Pigneter e Florian Clara (numeri 1 nello slittino su pista naturale).



La votazione si svolgerà in due differenti momenti: in una prima fase è possibile esprimere la propria preferenza (un voto a testa, i voti plurimi verranno automaticamente riconosciuti dal sistema ed annullati) all'indirizzo mail atletafisi@fisi.org fino alle ore 12 di mercoledì 21 ottobre, quando verranno annunciati i due finalisti. Da quel momento partirà una nuova votazione (sempre con un solo voto a disposizione) che si chiuderà mercoledì 28 ottobre alle ore 12.



La lista dei candidati all'Atleta dell'anno 2020:



ANTONIOLI ROBERT (sci alpinismo)



BRIGNONE FEDERICA (sci alpino)



FISCHNALLER ROLAND (snowboard)



LANTHALER EVELYN (slittino naturale)



MOIOLI MICHELA (snowboard)



PIGNETER PATRICK/CLARA FLORIAN (slittino naturale)



WIERER DOROTHEA (biathlon)



L'albo d'oro completo ATLETA DELL'ANNO:

2019 - Dorothea Wierer (biathlon)

2018 - Sofia Goggia (sci alpino)

2017 - Sofia Goggia (sci alpino)

2016 - Federico Pellegrino (sci di fondo)

2015 - Alessandro Pittin (combinata nordica)

2014 - Armin Zoeggeler (slittino)

2013 - Dominik Paris (sci alpino) e Christof Innerhofer (sci alpino)

2012 - Cristian Deville (sci alpino)

2011 - Christof Innerhofer (sci alpino)

2010 - Giuliano Razzoli (sci alpino)

2009 - Arianna Follis (sci di fondo)

2008 - Denise Karbon (sci alpino)

2007 - Manfred Moelgg (sci alpino)

2006 - Giorgio Di Centa (sci di fondo)

2005 - Pietro Piller Cottrer (sci di fondo)

2004 - Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2003 - Karen Putzer (sci alpino)

2002 - Daniela Ceccarelli (sci alpino) e Gabriella Paruzzi (sci di fondo)

2001 - Isolde Kostner (sci alpino)

2000 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1999 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1998 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1997 - Deborah Compagnoni (sci alpino)

1996 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1995 - Alberto Tomba (sci alpino) e Silvio Fauner (sci di fondo)

1994 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1993 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1992 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1991 - Stefania Belmondo (sci di fondo)

1990 - Kristian Ghedina (sci alpino)

1989 - Manuela Di Centa (sci di fondo)

1988 - Alberto Tomba (sci alpino)

1987 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)

1986 - Michael Mair (sci alpino)

1985 - Maurilio De Zolt (sci di fondo)