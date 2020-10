Sci alpino: CdM, Federica Brignone pronta all’esordio stagionale

"Fremo dalla voglia di rimettere gli sci a piedi in una gara di Coppa del Mondo; voglio dare il meglio possibile". Così la carabiniera di La Salle Federica 'Chicca' Brignone, campionessa del mondo 2020 di sci, esorta i suoi fans a tornare a tifare per l'imminente nuova stagione degli sport invernali, pur sotto la minaccia del Covid. Brignone è in raduno fino al 15 ottobre, in Val Senales (Alto Adige) con il gruppo Elite/Coppa del Mondo di sci alpino femminile; poi il trasferimento sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden (Austria) per la gara d’esordio della Coppa del Mondo, che segnerà anche il rientro agonistico stagionale della detentrice della Sfera di cristallo, Federica Brignone.

Sulla pista austriaca sarà disputato, sabato 17 ottobre, il Gigante (prima manche alle 10; la seconda alle 13, con diretta televisiva su Raisport e Eurosport). Al via della gara, oltre a Federica Brignone (Cs Carabinieri), anche Marta Bassino e Lara Della Mea (Cse). Il giorno successivo, spazio al Gigante maschile, dove saranno impegnati, tra gli altri, Stefano Nani e Daniele Sorio (Cse; quest’ultimo all’esordio a Soelden).