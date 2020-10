Sci nordico: Intensa settimana di lavoro della squadra Asiva

In archivio l’allenamento di forza di martedì 6 ottobre, a Saint-Christophe, la squadra Asiva di fondo sarà in raduno sino a domenica 11 ottobre a Gressan.

Gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari, i preparatori Enrico Testolin e Michel Bionaz e il responsabile del Progetto children/Under 23, Paolo Riva hanno convocato: Beatrice Bastrentaz (Sc Mont Nery), Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Coralie Grappein (Sc GranParadiso), Virginia Cena (Gs Godioz), Amalia e Nadine Laurent (Sc Gressoney MR), AlineOllier (Sc Valdigne MB); Federico Bonino, Simone Gemelli, André Philippot, Andrea Gradizzi(Gs Godioz), Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes).

Con gli effettivi della squadra Asiva anche il gruppo del Under 23: Jacques e Didier Chanoine (ScValdigne MB), Alessandro Longo e Andrea Restano (Sc Drink). Nel pomeriggio di venerdì 9 si aggiungerà anche il gruppo Aggregati: Annet Alliod (Sc St-Barthélemy), Nikita Borettaz (ScGran Paradiso), Nicole Manella (Pol. Pollein), Axelle Vicari (Gs Godioz); Javier Ducret (SCDrink), Gerome Garin (Sc Valgrisenche), Nicola Zanon (Sc Amis de Verrayes).

Scialpinismo

Allenamento con gli skiroll per la squadra Asiva di scialpinismo, martedì 13 ottobre a Saint-Nicolas. Con l’allenatore Emenuel Conta ci saranno Noemi Junod (Sc Valgrisenche), Valentina Bisazza, François e Laurent Battendier, Dennis Berthod (Sc C. Gex) e gli Aggregati Chloe Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).