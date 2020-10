ALBERTO TOMBA ATLETA DEL SECOLO FISI

Alberto Tomba e' l'ATLETA DEL SECOLO FISI. Il campione bolognese e stato eletto il più grande atleta degli sport invernali nel corso delle celebrazioni per il centenario della Federazione Italiana Sport Invernali, superando in finale con il 61% dei voti un altro grande campione come Gustavo Thoeni. L'esito del concorso svolto in collaborazione con www.gazzetta.it, e' giunto al termine di alcune settimane di votazioni, che avevano visto al via 32 fra i più grandi interpreti delle 15 discipline federali, che hanno contribuito a fare grande la FISI nella storia.