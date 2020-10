GIRO ITALIA: Nuova vittoria di tappa per Filippo Ganna

Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) ha vinto in solitaria la quinta tappa del 103^ Giro d'Italia, la Mileto - Camigliatello Silano di 225 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) e João Almeida (Deceuninck - Quick - Step) che conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale e incrementa il vantaggio su secondo, Pello Bilbao (Bahrain - McLaren), a 43”.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) - 225 km in 5h59'17”, media 37.575 km/h

2 - Patrick Konrad (Bora - Hansgrohe) a 34”

3 - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step)

2 - Pello Bilbao (Bahrain - McLaren) a 43”

3 - Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 48"

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - João Almeida (Deceuninck - Quick - Step)

Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Incredibile, pensare che non dovevo neanche andare in fuga, il piano prevedeva che ci provasse Salvatore [Puccio]. Poi dopo scatti e controscatti ho detto a Salvatore [Puccio] di mettersi a ruota e ci abbiamo provato. Un successo che riscatta in parte lo sfortunato ritiro di Thomas".

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È stata una tappa molto fredda e con la pioggia. Sono felice per come ho corso. Dopo che Caicedo si è staccato sono riuscito a rimanere davanti con i corridori più forti, ho stretto i denti e ho dato tutto fino al traguardo. Sono contento di portare questa Maglia anche domani".

Seguiranno le dichiarazioni della conferenza stampa e altro