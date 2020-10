Ciclismo: Mtb, Pesse e Agostinacchio argento al Team Relay

La pioggia battente non ha fermato i ciclisti valdostani Filippo Agostinacchio e Nicole Pesse che con la maglia azzurra hanno conquistato l’argento nel Team Relay ai Campionati Mondiali di Mountain Bike da Leogang, in Austria, vinti dalla Francia.

La prima frazione ha visto in gara Francia, Stati Uniti d’America, Repubblica Ceca e Italia, con gli Elite Luca Braidot ed Eva Lechner; nella terza frazione Filippo Agostinacchio con i colori della Scott Italia Libarna registra un tempo di 15’03” ovvero seconda prestazione parziale, dietro allo slovacco Martin Haring (14’16”).

Nella quarta frazione Nicole Pesse per Rdr Italia Factory gareggia in 17’46, con il terzo tempo parziale dietro alla Elite Tanja Zakely (17’05”) e la Junior Aneta Novotna (17’38”), entrambe Ceche. Poi per l'Italia la Under 23 Marika Tovo è terza con 17’23” e la Under 23 Juri Zanotti registra un tempo di 14’25”: l'Italia sale così sul secondo gradino del podio con un tempo complessivo di 1h 29’09”.

Oro alla Francia con Mathis Azzaro, Luca Martin, Loana Lecomte, Lena Gerault, Olivia Onesti, Jordan Sarrou e bronzo alla Svizzera con Luka Wiedmann, Thomas Litscher, Sina Frei, Noelle Buri, Elisa Alvarez, Alexander Balmer