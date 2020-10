GIRO D'ITALIA: L'edizione numero 103 della Corsa Rosa prende il via oggi con una cronometro individuale da Monreale a Palermo

La cronometro idividuale Monreale-Palermo Tissot ITT di 15.1 km apre la Corsa Rosa. Gli specialisti delle prove contro il tempo, come il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, Rohan Dennis, Victor Campenaerts, Tony Martin e Jos Van Emden puntano alla alla prima Maglia Rosa assegnata quest'oggi.

Il primo corridore a partire sarà Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) alle 13.15. L'ultimo Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) prenderà il via alle 16.10. L'ordine di partenza può essere scaricato da questo link.

Nella tappa di oggi, la lista dei corridori dotati del dispositivo per il monitoraggio dati in tempo reale di Velon può essere scaricata da questo link.



La ricognizione del percorso da parte dei corridori di questa mattina

METEO

Monreale (13:15 - Partenza primo corridore): Parzialmente nuvoloso, 32°C. Vento: moderato con raffiche S – 29 km/h.

Palermo (16:30 - Arrivo ultimo corridore): Nuvoloso, 28°C. Vento: moderato ONO – 18 km/h.

CONFERENZA POST TAPPA

Al seguente link sarà possibile seguire la conferenza stampa del vincitore: https://webtvksoft.<wbr></wbr>tv/giro2020pressconference/

Si prega di notare che la conferenza stampa non ha un orario preciso ma tendenzialmente avverrà circa mezz'ora dopo <wbr></wbr>la fine della tappa.

La pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner, una delle Ambasciatrici Rosa del Giro 103, alla partenza da Monreale

PERCORSO

Tappa 1 – Monreale-Palermo Tissot ITT (15.1km)



Frazione a cronometro cittadina. Si parte da Monreale salendo fino alla Cattedrale (da s egnalare un sottopasso/galleria di 20m) per poi affrontare la discesa molto veloce verso il Centro di Palermo. Al termine della discesa si svolta a sinistra (rilevamento cronometrico) e si inizia la seconda parte caratterizzata dalla presenza di lunghi tratti rettilinei raccordati con ampie curve. Altimetricamente la crono sale per 1 km circa, poi scende per 3 km e quindi si svolge o in pianura o in falsopiano (a volte a scendere altre a salire). Gli ultimi 2700m sono rettilinei lungo via della Libertà dove è posto l’arrivo.



Ultimi KM

Ultimi chilometri pianeggianti praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo. Retta di arrivo su asfalto, larghezza 7 m.