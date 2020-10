Giro d'Italia 2020: tanta diretta ogni giorno, immagini trasmesse in 185 paesi

Come già accaduto per l’edizione precedente, RAI garantirà al pubblico nazionale un racconto di ogni giorno di gara senza soluzione di continuità tra le varie trasmissioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà con “Villaggio di Partenza” su Rai Sport +HD, programma che comprenderà le operazioni di firma dei corridori, le interviste del pre-gara e la partenza della tappa, per cedere il testimone fino alle 14 ad “Anteprima Giro”, sempre sullo stesso canale, con il racconto delle prime immagini in diretta dalla corsa. La parte clou della programmazione è prevista però su Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 15:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna tappa fino al traguardo previsto per le 16:30.

Subito a ruota, le tradizionali analisi del dopo gara del Processo alla Tappa, generalmente della durata di un’ora, senza necessità di cambiare canale. Completano il quadro tecnico-sportivo su Rai Sport +HD il Tgiro, a partire dalle 20:00, con mezz’ora di racconto della tappa tra highlights e interviste, e Giro Notte, sintesi della giornata di 60’ con commento originale, in palinsesto alle 00:15.

NEL MONDO

In Italia la Corsa Rosa potrà essere seguita anche su Eurosport, che grazie al commento in 21 diverse lingue trasmetterà le varie frazioni in diretta in tutta Europa, con l’eccezione della Francia dove le 21 tappe del Giro verranno proposte in onda in diretta e in esclusiva da La Chaine L’Equipe, che diffonderà il segnale anche in tutti i DOM-TOM francesi. Per completare il quadro del Vecchio Continente, da non dimenticare la copertura in chiaro dell’evento da parte di RSI nel Canton Ticino, di EITB nei Paesi Baschi e di S4C in Galles.

Gli appassionati americani e canadesi del Giro potranno scegliere tra le due piattaforme OTT Fubo.TV e Flobikes.com, che offriranno ai propri abbonati tutte le tappe in diretta. Il network ESPN trasmetterà invece la Corsa Rosa in Brasile, nel resto del Sudamerica e nei Caraibi. In Colombia, inoltre, ad assecondare la passione del pubblico locale contribuiranno anche le dirette in chiaro a cura di Caracol TV. A chiudere il panorama d’Oltreoceano, le trasmissioni live garantite da TUDN in Messico e America Centrale. In Sudafrica il secondo Grande Giro di questa stagione verrà proposto sui canali di Supersport, mentre in Australia e nel Sud-Est Asiatico a trasmettere live le varie tappe saranno ancora gli schermi di Eurosport Asia Pacific e GCN, e quest’ultima sarà la piattaforma di riferimento anche per gli appassionati in Giappone.

La Corsa Rosa verrà trasmessa live anche in Medio Oriente e Nord Africa sugli schermi di Abu Dhabi Sports. I tifosi neozelandesi potranno sintonizzarsi su Sky Sports, mentre in Cina tutte le tappe saranno disponibili grazie a Zhibo TV. Sulla piattaforma digitale dell’evento (sito www.giroditalia.it e app ufficiale) e sui profili social media (Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram) troveranno quotidianamente spazio highlights di gara, percorsi animati di ogni tappa, interviste con gli atleti protagonisti e tutta una serie di contenuti collaterali girati ogni giorno nelle aree di partenza e di arrivo.

Immagini della gara verranno inoltre distribuite a livello globale dalle agenzie di stampa SNTV, Thomson Reuters e Perform, mentre il canale Sport 24 diffonderà le emozioni della Corsa Rosa nei cieli e sui mari di tutto il mondo.