Sport invernali: Sarà Tomba-Thoeni la finale dell’Atleta del secolo Fisi

Non ce l'ha fatta Federica Brignone

Alberto Tomba ha ottenuto il 61%; Federica Brignone il 39%. Si ferma dunque in semifinale la rincorsa della carabiniera di La Salle, campionessa del mondo di sci, nel concorso lanciato dalla Fisi, in collaborazione con la Gazzetta dello sport, per incoronare l’Atleta del secolo degli sport invernali.

Nella parte bassa del tabellone Gustav Thoeni ha superato, con 60 % contro 40%, un'altra 'bomba' dello sci femminile, Dorothea Wierer. C’è tempo fino al 6 ottobre per votare sui siti Fisi.org e Gazzetta.it.