Trail: Parte da Chatillon il FTC trail non competitivo

Si chiama provocatoriamente 'Fuck The Covid Trail-FTC Trail' la manifestazione sportiva di corsa in montagna non competitiva che si correrà domenica 4 ottobre a Chatillon.

Un percorso da 32 chilometri per 2800 metri di dislivello positivo, "per un evento non competitivo che vuole essere solo una sfida con noi stessi" spiegano gli organizzatori. Partenza per le ore 8 dal laghetto Movida di Chatillon, per un tragitto che porta in cima al Monte Zerbion, passando dal Col Serena, dal Ru Courtod e dal Col di Joux.

Alla gara parteciperanno anche due campioni: Lisa Borzani e Paolo Pajaro.

"Di certo non hanno bisogno di presentazioni - commentano gli organizzatori del trail - Lisa ha vinto il Tor des Geants e ha un palmares da far tremare i polsi, Paolo non è da meno...".