Sport invernali: Sci alpino, Bosca e compagni in allenamento sulle nevi austriache

Allenamento sciistico dal 23 al 29 settembre a Saas Fee, in Svizzera, per il gruppo di Coppa Europa delle discipline veloci. Tra i convocati Guglielmo Bosca, Davide Cazzaniga, Nicolò Molteni (Cse) e Federico Simoni (Cs Carabinieri); nella staff tecnico Irvin Marta.

Il gruppo femminile di Coppa Europa sarà invece impegnato, dal 20 al 25 settembre, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Al lavoro ci saranno Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri) e Giulia Albano (Sc Mont Glacier), con l’allenatore Guglielmo Favre.

Per lo snowboard Leo Framarin (Sc Crammont MB) e il tecnico Jacopo Thomain sono invece in raduno, dal 20 al 26 settembre, a Schrnitz in Austria.