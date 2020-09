Cross country: Nicole Pesse resta campionessa italiana Junior

Trionfano i colori valdostani del ciclismo su terra a Braga (Lucca), dove oggi sabato 19 settembre Nicole Pesse (RDR Factory), classe 2002, ha mantenuto il titolo di campionessa italiana di Cross country XCO conquistato lo scorso anno a Chies d'Alpago. Nicole ha vinto in 1h9'21'' davanti a Noemi Plankensteiner e Giulia Challancin che quindi conquista il bronzo. Ottimo secondo posto per Martina Berta del Cse in categoria Elite, battuta dalla compagna di squadra Eve Lechner ma davanti alla terza atleta del Centro sportivo esercito, Chiara Teocchi.

In campo maschile, Andreas Vittone (KTM Protek Dama) si è piazzato al terzo posto mentre Filippo Agostinacchio (Scott Libarna) è giunto quarto nella categoria Junior nella gara vinta dal suo compagno di squadra Matteo Siffredi.