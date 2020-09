GIRO D’ITALIA 2020: DYNAMO CAMP SARÀ IL CHARITY PARTNER

La missione di Dynamo Camp è il diritto alla felicità dei bambini e alla normalità delle loro famiglie. La partnership tra la Corsa Rosa e la onlus si lega a BiciScuola (il progetto che vuole avvicinare i bambini al ciclismo e al Giro d'Italia, sensibilizzandoli su alcuni temi tra cui quello del rispetto) con Dynamo Camp che coinvolgerà i bambini nella realizzazione di spot box (jingle) sul tema bicicletta, che verranno trasmessi durante le premiazioni online nell’ambito del progetto BiciScuola.



In ogni tappa della Corsa Rosa, Radio Dynamo sarà presente, gestendo l’attività da remoto, e coinvolgerà bambini con gravi patologie per far vivere la Terapia Ricreativa: con la sfida di creare piccoli programmi radiofonici, li metterà al microfono per sperimentare cosa significa essere uno speaker o un deejay, facendo godere di un’attività difficilmente provata prima e facendo acquisire attraverso di essa fiducia nelle proprie capacità.

Paolo Bellino Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, ha commentato: "Il Giro d’Italia è un evento di livello mondiale e come tale ha il dovere di diffondere messaggi sociali importanti. Per noi del gruppo RCS la tutela dei diritti dei bambini, incluso il diritto alla felicità, è un valore imprescindibile. Il Giro d'Italia è da sempre attento ai più giovani e sviluppa iniziative che promuovono questi valori, come il progetto BiciScuola che, giunto alla 19esima edizione, vuole avvicinare i bambini al ciclismo e alla Corsa Rosa, sensibilizzandoli su alcuni temi tra cui quello del rispetto.

Abbiamo ritrovato gli stessi principi in Dynamo Camp e siamo molto contenti che ci affianchi durante la Corsa Rosa in questa nuova sfida da realizzare in un anno così particolare."

“Grazie a RCS per avere scelto Dynamo Camp come Charity Partner. Il Giro d’Italia rappresenta il nostro Paese e ha molto in comune con Dynamo Camp, per la componente di sfida e fiducia che hanno le attività Dynamo, e perché, proprio come accade con questa grande manifestazione, anche Dynamo è in movimento nel Paese, per raggiungere, in ospedali e case famiglia, i bambini e ragazzi malati che hanno più bisogno di attenzione.” ha dichiarato Maria Serena Porcari, Presidente di Dynamo Camp Onlus.



Clea Newman, figlia di Paul e Senior Director di SeriousFun, sarà al fianco di Dynamo Camp in occasione del Giro d’Italia per sostenere la raccolta fondi anche a livello internazionale. “Siamo felici che la famiglia SeriousFun sia attiva in Italia a beneficio dei bambini italiani: Dynamo Camp è davvero magnifico e offre programmi a bambini con gravi patologie al Camp e in ospedali in tutto il Paese. L’esperienza del Camp dà fiducia in se stessi, maggiore autonomia e desiderio di socializzazione e spesso cambia la vita dei bambini e delle loro famiglie. Forza Giro d’Italia!”



Il Camp, che ospita bambini e ragazzi a Limestre in provincia di Pistoia, nell’Oasi Dynamo affiliata WWF, è strutturato appositamente per consentire esperienze emozionanti e sfidanti per i bambini. Si tratta di bambini che trascorrono lungo tempo in ospedale o si trovano a convivere con una grave malattia cronica e al Camp si riappropriano della propria infanzia. Coi Dynamo Programs, inoltre, la Onlus porta le proprie attività in ospedali, associazioni e case famiglia in città di tutta Italia, dove raggiunge bambini e familiari. Come la Corsa Rosa, i Dynamo Programs sono una realtà itinerante in Italia per portare emozione e felicità.

Insieme allo Staff itinerante, l’intera comunità Dynamo sul territorio nazionale sarà pronta a raccogliere e amplificare il messaggio portato in modo congiunto dal Giro e dal Camp: volontari e gruppi di sostenitori sono presenti in tutto il territorio nazionale e insieme alle famiglie costituiscono la grande comunità di Dynamo Camp. Numerosi volontari e amici Dynamo saranno lungo il percorso, in modo rispettoso di distanze e disposizioni di legge, per rendere visibile la comunità del Camp, indossando una t shirt verde Dynamo.

Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e, grazie ai Dynamo Programs, fuori dal Camp in ospedali, associazioni e case famiglia nelle maggiori città italiane. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Ad oggi, più di 42.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e sfidato i propri limiti grazie alla Terapia Ricreativa Dynamo, riscoprendo il diritto alla felicità.