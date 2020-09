Sci: Il trio Elite e le polivalenti a Cervinia, slalomiste di Cdm e Coppa Europa a Saas Fee

Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano, in presenza dell'allenatore responsabile Giovanni Feltrin e dei tecnici Paolo Stefanini e Paolo Deflorian. Nello stesso periodo si alleneranno anche le tre atlete del grupo Elite con Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, seguite come sempre dal direttore tecnico Gianluca Rufi e dall'allenatore Daniele Simoncelli.



Sulle vicine nevi svizzere di Saas Fee saranno invece all'opera le specialiste dello slalom di Coppa del mondo, per un raduno che sarà allrgato per l'occasione alle componenti del team di Coppa Europa. Vedremo così all'opera da domencia 13 a venerdì 18 settembre Irene Curtoni, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Serena Viviani, Vera Tschurtschenthaler e Petra Unterholzner, sotto la guida dell'allenatore responsabile Matteo Guadagnini e Davide Marchetti.