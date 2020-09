Ciclismo: Polo, Bee, Guichardaz, Philippot nella ‘Top ten’ ai tricolori del Ciocco

Negli Allievi Donne secondo anno, successo dell’altoatesina Sophie Auer (St. Lorenzen; 40’36”) a precedere, di 2”, Lucrezia Braida (Granzon) e, di 49”, Elena Pozzati (Focus). In 18° posizione Elisa Rosset (Vc Courmayeur MB; a 9’45”). Nella gara al maschile, vittoria di Nicolas Melesi (Parre), davanti a Tommaso Ferri (Valdarnese) e Edoardo Renna (Bramati).

Negli Allievi Donne primo anno a imporsi è Valentina Corvi (Melavì; 41’11”) a precedere Greta Demichelis (Rive Rose; a 1’00”) e Vittoria Rizzo (Termo La Spezia; a 1’28”). In ottava posizione Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; a 3’10”); 14° Nicole Truc (Cicli Lucchini; a 7’48”). In campo maschile, titolo a Ettore Prà (Hellas Monteforte; 44’40”) davanti a Federico Bartolini (Siena Bike; 46’10”) e a Carlo Bonetto (Rostese; 46’50”). In 11° posizione Gabriel Borre (Cicli Lucchini; 49’20”); 17° Etienne Grimod (Xco Project; 50’20”); 24° Simone Bettarelli (Vc Courmayeur MB; 51’20”); 26° Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 52’00”); 55° Andrea Carbone (Cicli Lucchini; 58’50”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, gradino alto del podio a Beatrice Temperoni (Bordighera; 26’06”) seguita da Arianna Bianchi (Montirone; a 43”) e da Elisa Lanfranchi (Valgandino; a 45”). In campo maschile, successo di Luca Fregata (Focus; 34’59”) a precedere Tommaso Bosio (Cicli Fiorin; a 6”) e Hannes Bacher (Bike Team Gais; a 9”). Al 37° posto Michel Perron (Orange Bike Team; a 6’07”); 49° Gilles Del Degan (Cicli Lucchini; a 7’10”); 68° Enea Allegri (Cicli Lucchini; a 9’36”); 83° Andrea Brunier (Orange Bike Team; a 13'05”).

Negli Esordienti Donne primo anno, oro a Elisa Ferri (Valdarnese; 27’32”) seguita a Anna Sinner (Sunshine; a 4”) e da Cristina Trabucchi (Valdidentro; a 2’15”). All’8° e 9° posto la coppia dell’Xco Project, Miriana Bee (a 3’01”) e Sofia Guichardaz (a 3’04”). Nella competizione maschile s’impone Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 23’32”) su Riccardo Da Rios (Sanfiorese; a 18”) e su Achille Pzzi (Le Marmotte; a 41”). In settima posizione Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 1’24”); 22° Mathieu Grimod (Xco Project; a 3’24”); 29° Mattia Agostinacchio (Xco Project; a 4’03”); 35° Kristian Blanc (Xco Project; a 4’56”); 65° Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; a 8’18”); 68° Gregor Empereur (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 8’42”): 103° Andrea Gotta (Gs Lupi; a 14’26”).