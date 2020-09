Ciclismo: Al colombiano Leon Paez la GraParadiso Bike

È il colombiano Leon Paez a imporsi nella ventesima edizione della GranParadisoBile, GranFondo di MountainBike, 50 km e 1500 metri di dislivello, disputata questa mattina, a Cogne. Una GPBike di altissimo livello tecnico, condotta a ritmi molto elevati e incerta fino al giro di boa di Epinel, con il campione del mondo, Paez, e l’ex campione europeo, Alexsei Medvedev a disputarsi il gradino alto del podio fino a 5 km dalla linea d’arrivo. Ottima gara in rimonta di Alessandro Saravalle, e di Giuseppe Lamastra, entrambi nella ‘top ten’.

Ritmo alto sin dai primi metri, con dieci atleti a dettare l’andatura e a fare subito selezione. Il gruppo di testa rimane compatto fino a metà gara, al 25° km, all’inizio della lunga e impegnativa salita che conduce a Gimillian, dove si forma un gruppetto di tre – Paez, Medvedev e Daniele Mensi -, che fa presto il vuoto. Nella difficile disegna verso Epinel Mensi perde un po’ di terreno e nella risalita verso il Prato di Sant’Orso di Cogne, Leon Paez (Giant Polimedical) fa decisamente il vuoto.

L’iridato colombiano si presenta in solitaria sul traguardo, fermando il cronometro selle 2h 05’57”, tempo ben al di sotto dei limiti delle edizioni precedenti. A 1’31”, il russo Aleksei Medvedev (Cicli Taddei; 2h 07’37”) e, a 3’43”, Daniele Mensi (Soudal Leecougan; 2h 09’40”). Ancora Soudal al quarto posto, grazie a Jacopo Billy (2h 10’36”) e, quinto, Lorenzo Samparisi (Ktm Alchemist; 2h 10’55”). Sesto Stefano Valdrighi (Soudal) e settimo Marco Rebagliati (Wilier 7C Force). Gara di rimonta – ben al di fuori dei migliori dieci al 25° km, di Alessandro Saravalle (Cicli Lucchini), che conclude all’8° posto, in 2h 11’50, davanto a Martino Fruet (Team LaPierre; 2h 11’56”; attardato per la rottura del sellino) e, decimo Giuseppe Lamastra (Silmax; 2h 12’00”).

Al 15° posto Dario Cherchi (Bici Camogli; 2h 16’04”; primo Under 23); 19° Andrea Cina (Gs Lupi VdA; 2h 17’24”; 17° Elite); 34° Thierry Grivel (Silmax Racing; 2h 26’11”; 8° Under); 36° Roberto Crisi (Rdr Italia Factory; 2h 28’02”); 50° Hervé Bionaz (Cicli Lucchini; 2h 33’58”; 1° JMT); 57° Denis Donzel (Vc Courmayeur MB; 2h 36’15”; 4° Junior); 66° Filippo Blanc (MagiCuneo; 2h 39’24”; 28° Elite); 72° Corrado Cottin (Cicli Benato; 2h 39’51; 3° M6); 86° Erik Rosaire (Gs Vigili Fuoco; 2h 43’13”; 7° M2).