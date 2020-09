Ciclismo: Tirreno-Adriatico; Tim Merlier firma a Senigalia una volata d'Autore

La Maglia Azzurra Simon Yates ha dichiarato in conferenza stampa: “Oggi è stata una buona giornata per noi. La fuga è partita subito dopo la partenza, poi le squadre dei velocisti hanno tirato fino al traguardo. Domani sarà diverso, una tappa molto più impegnativa e difficile da controllare. Mi aspetto che alcuni corridori provino ad attaccare per guadagnare secondi. Deciderò strada facendo se controllare la corsa o andare all'attacco. Ci proverò se vedrò un'opportunità".



La Maglia Arancio, Pascal Ackermann, secondo della tappa di oggi, ha detto: "La volata oggi non è andata come previsto. Ho trovato lo spazio necessario per lanciare la volata troppo tardi. Non si può vincere sempre ma sono comunque contento di come della mia prestazione. Ora lavoreremo tutti per Rafal Majka, sperando di far bene".



Maglia Bianca Aleksandr Vlasov ha detto: “Una tappa tranquilla, senza troppe preoccupazioni fino agli ultimi chilometri quando abbiamo iniziato ad andare più forte. Domani potrebbe essere un giorno giusto per attaccare visto che non abbiamo niente da perdere. Cercheremo di vincere la tappa e guadagnare posizioni in classifica generale."



La Maglia Verde Hector Carretero ha dichiarato: "Oggi non è stata una giornata molto dura. La tappa di domani sarà decisiva per la classifica della Maglia Verde. Cercherò sicuramente di fare qualcosa per portare a casa questa Maglia! Dovrò prestare attenzione a come correranno i miei avversari, soprattutto all'inizio della tappa. Se proveranno ad andare in fuga allora dovrò reagire immediatamente".

LA TAPPA DI DOMANI

Tappa n. 7 – Pieve Torina - Loreto (181km)

È la tappa dei Muri. Sono tutti concentrati nei 3 giri di circuito che portano la corsa a affrontare 3 volte la salita di Loreto (che costituisce l’arrivo più 3 volte il passaggio in un’altra zona) e 3 volte quello di Recanati (v.Paolina Leopardi). Avvicinamento costantemente in discesa dai Monti Sibillini passando da Camerino e raggiunta la valle del fiume Potenza si affrontano le salite Montefano e Osimo prima di entrare nel circuito e finale.

Ultimi km

Circuito finale di 25 km che prevede di affrontare le due salite di Loreto e quella di Recanati. Ultimi chilometri tutti in salita con pendenze attorno al 10%. Rettilineo di arrivo in asflato, larghezza 7 m.