Scialpinismo: Squadra Asiva in allenamento a Saint-Nicolas

Una giornata di allenamento con gli skiroll per la squadra Asiva di scialpinismo è stata convocata per giovedì 17 settembre a Saint-Nicolas.

Al lavoro con l’allenatore Emanuel Conta ci saranno Noemi Junod (Sc Valgrisenche), Valentina Bisazza, François e Laurent Battendier (Sc C. Gex), Dennis Berthod (Sc C. Gex) e gli Aggregati Chle Collé, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).

Raduno ad Anterselva (Bolzano), invece, da sabato 12 a giovedì 24 settembre per la squadra Milano-Cortina 2026 di Fondo. Tra i selezionati Emilie Jeantet, Michele Gasperi e Martin Coradazzi (Cse).