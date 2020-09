Simone Origone, stella del Rieti Sport Festival. Venerdì la premiazione nella città laziale

Il campione valdostano della velocità sugli sci è stato scelto dagli organizzatori del Rieti Sport Festival per ricevere il premio assegnato ogni anno ai grandi nomi dello sport.

Origone, classe '79, ha conquistato quest'anno la 12/a Coppa del mondo della sua carriera, cui si accostano 6 titoli mondiali e 50 vittorie in gare di Coppa del mondo (alla pari di Alberto Tomba).Ha battuto per quattro volte il record del mondo di velocità sugli sci, detenendo l'ambito primato, che fu anche di Zeno Colò, per dieci anni, dal 2006 al 2016, quando fu superato dal fratello Ivan. Simone ha comunque fissato la seconda velocità assoluta con 252,987 km/h.

Alla sua carriera di velocista sugli sci, Origone affianca anche l'attività di guida alpina e quella di alpinista. Memorabile la sua scalata a 20 vette dal Monte Rosa al Cervino nel 2007, completata in 17 ore e 40 minuti.

Al Rieti Sport Festival saranno presenti anche campioni del passato dello sci alpino: Giorgio Rocca, Manuela Moelgg, Werner Heel.

La delegazione FISI sarà guidata dal segretario generale, Loretta Piroia.