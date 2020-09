Fondo: Pellegrino e Laurent sulla strada del pieno recupero

Buone notizie arrivano da Lama Mocogno per i nostri infortunati: Pellegrino ha ricominciato ad andare sugli skiroll e ha seguito i compagni in bicicletta, mentre Greta Laurent ha recuperato al 100% dall'infortunio del mese di giugno e segue il normale programma.

La comunità di Lama Mocogno, il Comitato CAE e il sindaco della cittadina emiliana Giovanni Battista Pisani hanno infatti organizzato una serata per salutare la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo che per il diciottesimo è ospitata nella località posta a oltre 800 metri di altitudine.

Presenti Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Lucia Scardoni, a cui si sono aggiunti Federico Pellegrino e Greta Laurent, oltre all'allenatore responsabile Stefano Saracco.



"E' stata un'occasione per ringraziare per l'ospitalità osservando le regole imposte dal Covid-19 - ha spiegato il direttore tecnico Marco Selle -. I ragazzi stanno facendo allenamenti molto lunghi, siamo alla terza settimana di carico, siamo sconfinati addirittura in Toscana in bicicletta.

Il raduno si chiuderà sabato 12 settembre.