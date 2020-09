Sport invernali: allenamento congiunto Fondo/Biathlon a Biathlon

Una giornata di confronto e di scambio di esperienze, sabato 12 settembre, a Bionaz,n dov’è programmato un allenamento congiunto tra la squadra Asiva di Biathlon, allenata daMarino Oreiller e Gianni Gens, e il gruppo Giovani del Progetto Children di Fondo.

“Ho chiesto di poter organizzare un allenamento insieme – commenta Paolo Riva, responsabile del Progetto Children e Under 23 di Fondo -, perché credo possa essere un momento interessante per gli atleti delle due discipline e anche per noi tecnici, per scambiarc iesperienze e metodi di allenamento. Ci troveremo a Bionaz, sabato 12, dalle 9, e ho proposto di spezzare in due tronconi il lavoro: nella prima parte faremo tecnica di pattinaggio, nella seconda una parte teorica sulla carabina e conclusione con il tiro al poligono”.

CdM Sci nordico

La squadra di fondo

Raduno per la squadra di Coppa del Mondo di Fondo, dal 4 al 13 settembre, a Lama Mocogno (Modena), per un allenamento ‘a secco’. Il Dt Marco Selle ha convocato, tra gli altri, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli (Cse); al lavoro anche Federico Pellegrino (FiammeOro) e Greta Laurent (Fiamme Gialle), che proseguono le attività riabilitative dopo i recenti problemi fisici, il tutto affidato all’allenatore responsabile, Stefano Saracco.

CdM Snowboard

Allenamento collegiale, dal 7 all’11 settembre, al Centro Coni di Tirrenia (Pisa), per la squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Agli ordini di Luca e Stefano Pozzolini ci saranno Francesca Gallina, Sofia Belingheri, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Filippo Ferrari; assegnato un turno di riposo a Raffaella Brutto, Michela Moioli e Emanuel Perathoner, tutti atleti del Centro sportivo Esercito.