Ciclismo: A Sylvie Truc la maglia bianca Juniores al Giro delle Marche

Più che positivo il Giro delle Marche in Rosa per Sylvie Truc che, con il nono posto, ieri, nella conclusiva tappa Offida – Offida, conclude in classifica generale con la decima posizione Giovani e Maglia bianca tra le Juniores.

Volata a tre per decidere il successo nella Offida – Offida, di 85 km, in provincia di Ascoli Piceno, e a spuntarla è Alessia Patuelli (Breganze Millenium) su Alice Palazzi (Re Artù) e Francesca Barale (VO2 Team Pink), terzetto sul traguardo in 1h 48’24”, alla media di 33,710 km/h.

Alle loro spalle, arrivi a gruppettini, con sole 17 concorrenti sotto lo striscione e, in 1h 49’56”, a 1’32” dalla vincitrice, nona posizione di Sylvie Truc (Racconigi Cycling Team), sempre nelle migliori dieci della classifica di categoria nelle tre tappe.

Strada Categoria Giovanissimi in una gara molto partecipata, ieri, a Bogogno (Novara), alla presenza di atleti provenienti da tutto il Nord Italia e dov’erano impegnati tre portacolori dell’Orange Bike Team.

Circuito cittadino impegnativo nel centro storico della cittadina novarese, caratterizzato dal percorso tortuoso e strade molto strette. Nei G3, vittoria di Arbi Gashi (Gb Junior) e 13° posizione di Aimé Cuaz. Nei G4, tripletta del Forti e Veloci, grazie a Erik Magnotti, Giacomo Carlin e Daniel Ciortea; in 15° posizione Enea Bertolotti. Nei G5, gradino alto del podio a Lucas Mirko Maffei; al 19° posto Filippo Lingeri