Ciclismo: Yannick Parisi sul podio dell’Xco di Kocevje

Il valdostano, tesserato per la Merida Italia Team, in ultima fila nella griglia di partenza, ha condotto una gara di tutt’attacco, recuperando posizioni su posizioni e andando a conquistare la piazza d’onore, regolando nella volata per il secondo posto un gruppetto di quattro atleti. La vittoria è andata al danese Oliver Vederse Solvhoj (1h 06’45”); alle spalle dello scandinavo Yannick Parisi (Merida; 1h 07’14”), lo sloveno Jakob Klemencic e l’azzurro Michael Pecis (Ktm Protek Dama), entrambi accreditati del tempo di 1h 07’15”).

Un risultato confortante per Parisi, soprattutto pensando all’incidente occorsogli lo scorso anno, a maggio, a Lugagnano (Verona), durante il Campionato giovanile per Società. L'ex portacolori del Pila Bike Planet, a seguito di una caduta, si era fratturato il condilo occipitale sinistro, infortunio nel quale il biker valdostano ha rischiato la paralisi.