Golf: A Gressoney domina Martinez

Da sn: Matteo Bertolino, Marcello Turotti, Henry Pession, Zeke P Martinez, Alex Mcneill, Davis Rossi, Silvia Sciutto, Flaminia Temellini, Cecilia Torchio, Luca Torchio, Guido Arata, Alessandro Marcelli, Bernardo Paggi, Fabrizio Luparia, Gianlorenzo Polese, Gianluca Bettinelli, Andres De Leon con figlia e in basso in ginocchio con il figlio Omar Rossi

Un implacabile Zeke Martinez ha trascinato il suo team alla vittoria nel prestigioso Memorial Matteo Cazzani disputato venerdì al Golf Club Gressoney. Con Martinez hanno alzato la coppa nel Lordo Alex McNeill, Henry Pession, Matteo Bertolino e Marcello Turotti.

Sabato invece, nel Dab Beer Golf è stato Riccardo Sicilet a imporsi nel Lordo, mentre nel Netto vittoria di Gianluca Bettinelli seguito da Francesco Maggio. In Seconda categoria Laura Calligaris ha battuto Alfreda Ballarini e in Terza Graziella Ferrari ha avuto la meglio su Alberto Mazzini. Tra le Ladies, primo posto per Silvia Miglietta mentre Marco Campagnoli è primo dei Senior.

Domenica, Trofeo a coppie 'Giuseppe Manganone' vinto nel Lordo da Filippo Bodo e Mattia Vialardi. Nel Netto, supremazia di Gianluca Bettinelli e Giacomo Scott Iovane su Graziella Ferrari e Leonardi Mattai del Moro.