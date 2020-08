Biathlon: Didier Bionaz e Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Nicolò Betemps al raduno estivo

Primo raduno estivo all'estero (quinto complessivo) per la squadra di Coppa del mondo, convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz per il viaggio di Obertilliach, in Austria, in programma da lunedì 17 a martedì 25 agosto. Michela Carrara, Irne Lardschneider, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch con l'allenatore responsabile Andreas Zingerle e i tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi.



Nella medesima località saranno presenti nello stesso periodo anche i componenti della squadra osservati guidati da Alexander Inderst e David Wieser, che schiereranno Samuela Comola, Nicole Gontier, Federica Sanfilippo, Thomas Bormolini, Giuseppe Montello, Mittia Nicase e Saverio Zini.

Sempre dal 17 al 25 agosto, ma a Forni Avoltri (Ud), sarà invece la volta del team juniores/giovani con David Zingerle, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, Stefano Canavese, Elia Zeni, Marco Barale, Nicolò Betemps, Daniele Fauner, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller, Linda Zingerle, Martina Trabucchi, Rebecca Passler, Gaia Brunetto, Sara Scattolo e Ilaria Scattolo, seguiti dagli allenatori Mirco Romanin e Daniele Piller Roner.