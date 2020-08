Ciclismo: Sylvie Truc ancora nella 'Top ten' a Massa Finalese

Ancora un risultato nelle migliori dieci, in un'altra gara conclusa in volata per Sylvie Truc, impegnata oggi a Massa Finatese (Modena).

Nel primo Gp/Bper di San Felice, corsa su strada di 66 km, fuga di dodici atlete, che si disputano la vittoria in volata. In 1h 36'1'”, alla media di 41,171 km/h, a imporsi è Alessia Patuelli (Breganze Millenium), che ha la meglio su Alice Palazzi (Awc General System) e Cristina Tonelli (Team Pink). Conclude in nona posizione Sylvie Truc.

La gara femminile si è disputata su un circuito di 5 chilometri e mezzo da ripetere dodici volte per un totale di 66 chilometri.