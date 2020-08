Fondo: Lesione a un tendine per Federico Pellegrino

Il poliziotto di Nus e campione di fondo Federico Pellegrino si è infortunato al tendine del muscolo bicipite femorale della gamba destra durante una sessione di allenamento.

La squadra azzurra di sci di fondo di Coppa del mondo è da alcuni giorni a Oberhof, in Germania. Il vice-campione olimpico è stato sottoposto a una risonanza magnetica in una struttura medica della località tedesca e ne farà un'altra giovedì, quando rientrerà in Italia con il resto della squadra. Nel frattempo - fa sapere la Federazione italiana sport invernali - l'atleta valdostano ha già cominciato il percorso riabilitativo.