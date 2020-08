Golf: A Renato Rollet la Coppa Autoprestige dell'Arsanières

Caldo sole per una giornata di sport e divertimento al Golf Club Aosta Arsanières, sul cui green oggi domenica 9 agosto si è svolta l' Autoprestige Hyundai 4x4 Golf Cup.

Ricchi premi messi in palio dagli sponsor per una gara individuale Stableford per 18 buche su tre categorie, vinta con merito da Renato Rollet, primo su tutti nel lordo mentre in testa nella classifica del netto di Prima categoria si è piazzato Marino Palenni. Raffaele Napoli si è piazzato al primo posto nel netto di Seconda categoria e Annamaria Berlier prima tra le Ladies e in testa nel netto di Terza categoria.