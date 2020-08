I valdostani azzurri di biathlon bevono birra Forst

Nel corso dell’ultimo raduno tenutosi ad Anterselva, la squadra di Coppa del mondo di biathlon si è cimentata insieme alla FORST 0,0% in un divertente photoshooting immerso nella natura del centro sportivo altoatesino che ha ospitato nello scorso mese di febbraio i Mondiali. Dopo l’incontro delle scorse settimane con il team di slittino artificiale, la partnership con FISI che comprende tutte le discipline invernali ha permesso di immortalare da FORST anche gli atleti di questa disciplina, sempre più seguita dai tifosi di tutto il mondo.

La campionessa Dorothea Wierer e l’intero gruppo si sono resi disponibili sia per gli scatti, sia per autografare le bottiglie FORST 0,0% Special Edition FISI. Insieme alla vincitrice delle due ultime edizioni di Coppa del mondo erano presenti e Lisa Vittozzi, Irene Lardschneider e Michela Carrara da una parte e Dominik Windisch, Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Daniele Cappellari e Tommaso Giacomel in rappresentanza degli uomini.