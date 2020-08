Snowboard: Training in Piemonte per gli atleti Asiva

Allenamento al Pump Track di Tavagnasco (Torino) per la squadra Asiva di Snowboard. Con gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino al lavoro ci sono: Alice Bruno (Aosta Snowboard club), Yannick Favre (Snow Team Courmayeur) e gli Aggregati Mattia De Feo (Snow Team Courmayeur) e Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB). Nella nuova sede del Comitato Asiva, in via Grand Eyvia ad Aosta, martedì si è svolto l'incontro con il preparatore atletico Michel Bionaz; erano presenti anche Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Margherita Gal (Asota Snowboard club).

Allenamento atletico invece, sino all’11 agosto, a Formia (Latina), per la squadra di Coppa Europa di sci alpino. Tra le convocate Giulia Albano (Sc Mont Glacier).