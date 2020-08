Scialpinismo: Terzo appuntamento con il Progetto Children a Bionaz

Terzo incontro per il Progetto Children di Scialpinismo fissato il 14 agosto, a Bionaz, con la salita al rifugio Crête Sèche, aperto alle categorie Ragazzi (2009/2010), Allievi (2007/2008), Cadetti ‘A’ (2006) e Cadetti ‘B’ (2004/2005).

Gli Sci club degli atleti interessati dovranno comunicare il nominativo, entro le 12 di mercoledì 12, scrivendo a Emanuel Conta (emanuelconta@gmail.com).

Scialpinismo

Quattro giorni di raduno per la squadra Asiva di Scialpinismo, con lavoro differenziato per il gruppo maschile e femminile. Con l’allenatore Emanuel Conta, uscita con gli Skiroll, il 12 agosto, a La Salle, per François e Laurent Battendier e Dennis Berthod (Sc C. Gex) e gli Aggregati Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex), gruppo che si ritroverà il 18 agosto, a Courmayeur, per un raduno atletico che prevede la salita al Rifugio Bertone.

Valentina Bisazz (Sc C. Gex), Noemi Junod (Sc Valgrisenche) e l’Aggregata Chloe Collé (Sc C. Gex) saranno invece impegnate, il 13 agosto, a Pila/Gressan, per un allenamento con gli Skiroll e, il 17 agosto, per l’escursione al Rifugio Bertone.