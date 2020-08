Sci alpino femminile, Annette Belfrond al raduno azzurro di Formia

Raduno atletico, da lunedì 3 a venerdì 14 agosto, a Formia (Latina), per la squadra azzurra Juniores femminile di sci alpino. Tra le convocate torna il nome di Annette Belfrond (Sc Crammont MB) che si è detta in ottima forma e pronta a recuperare i mesi di lockdown; come lei si preparano per la stagione agonistica Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e Carlotta Nimue Welf (Cse), con l’allenatore Giuseppe Butelli.

Allenamento sciistico per il gruppo Coppa Europa/Junior di sci alpino maschile, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Tra i convocati ci sono Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri) e Simon Talacci (Cse).