Golf: Un successo la prima Coppa Mai Domi all'Arsanières

Dopo una sfida all'ultima buca è stato l'aostano Franco Marguerettaz ad alzare al cielo, sabato 1 agosto al Golf Club Aosta Arsanières, la prima Coppa Mai Domi, dal nome dell'azienda vinicola valdostana di giovani imprenditori.

Ricchi premi messi in palio dallo sponsor per una gara individuale Stableford su due categorie alla quale hanno partecipato 32 golfisti entusiasti. Primo nel netto René Savoye davanti a Lorenzo Bottoglia. In Seconda categoria Luca Ferrero, primo nel Netto, ha avuto la meglio su Roberto Marra. Tra le Ladies primo piazzamento per l'aostana Francesca Rey, primo Senior nel netto Zieba Tomasz.