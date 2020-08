Trail: Henri Aymonod trionfa ancora al PizTri Vertikal in Val Camonica

"Avevo poche carte da giocarmi perché l’avvicinamento era particolare. Me le sono giocate ed è andata bene". Così un raggiante Henri Aymond al termine della gara che lo ha visto trionfare oggi sabato 1 agosto e per il secondo anno consecutivo al PizTri Vertikal di Malonno in Val Camonica (Brescia).

"Sono partito tranquillo e poi da meta gara ho ingranato - ha spiegato il valdostano campione di ultra trail - sono arrivato con un tempo poco sopra al record di Francesco Puppi, peccato perchè ci fosse stata un pò più di bagarre oggi quel record era avvicinabile”. Aymonod ha battuto il forte alpino Davide Magnini; terzo posto per l'irlandese Zak Hanna. Tra le donne, vittoria dell'austriaca Andrea Mayr.

Quella di oggi è stata la prima gara del Mountain Running Week End di Malonno. Protocolli di sicurezza rispettati nei dettagli, grande successo di partecipazione e gare spettacolari.